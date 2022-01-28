ألوية العمالقة تسحب قواتها بعد استكمال عملية "إعصار الجنوب" بشبوة ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الجمعة، استكمال عملية ”إعصار الجنوب“ العسكرية، التي انطلقت مطلع العام الجاري، ضد ميليشيات الحوثيين، بدعم من قوات التحالف العربي، لتحرير أجزاء من محافظتي شبوة ومأرب.



وقال الموقع الرسمي لألوية العمالقة، إن ألوية العمالقة ”قامت بإعادة تموضع قواتها في محافظة شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب، وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل من ميليشيات الحوثي“، معلنة نجاح عملية ”إعصار الجنوب“ العسكرية، التي شملت ثلاث مراحل، لتحرير مديريات عسيلان، بيحان وعين بالأطراف الشمالية الغربية من محافظة شبوة، ومديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب، من سيطرة ميليشيات الحوثيين.

وأضاف الموقع: ”بعد النجاح الكبير التي حققته قوات العمالقة الجنوبية في عملية إعصار الجنوب، بدأت بنقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية“.