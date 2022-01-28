محافظ حجة يفتتح مشاريع مياه في مديرية أفلح اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 يناير 2022

افتتح محافظ حجة هلال الصوفي مشاريع مياه في عزلة جياح بمديرية افلح اليمن بتكلفة 166 ألفاً و 580 دولاراً بتمويل من المجلس الدنماركي للاجئين.



واستمع المحافظ الصوفي ومعه مدراء فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية علان فضائل ومكتب التخطيط والتنمية الدكتور عبدالرحمن الملحاني والمديرية خالد اليزيدي، من مدير مشاريع مياه الريف باسم العريقي إلى شرح حول المشاريع التي شملت إنشاء ثلاثة خزانات خرسانية سعة 25 متراً مكعباً مع توريد وتركيب ثلاث منظومات شمسية متكاملة بالإضافة إلى إعادة تأهيل ثلاث آبار مجتمعية بتكلفة إجمالية 60 ألفاً و 453 دولاراً .

وأشار إلى تنفيذ العديد من الأنشطة المصاحبة للمشروع منها توزيع 700 فلتر لتنقية المياه وكذا تنفيذ حملة نظافة متكاملة لعزلة جياح وتوريد صناديق حديدية للقمامة .

كما شملت المشاريع تنفيذ عدد خزاني تحليل وأحواض تجفيف واستكمال شبكة الصرف الصحي لمشروع الصرف الصحي تابعة لمؤسسة المياه والصرف الصحي وبتكلفة إجمالية بلغت 106 آلاف و 127 دولاراً.

وأكد المحافظ الصوفي أن تنفيذ هذه المشاريع من أولويات السلطة المحلية لتوفير المياه للمواطنين وتخفيف جزء من معاناتهم.. مثمناً اهتمام المجلس الأعلى وشركاء العمل الإنساني في تنفيذ هذه المشاريع.