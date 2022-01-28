دعا إلى وقفات احتجاجية - اتحاد طلاب جامعة حضرموت يندد باعتقال طلاب جامعيين ويطالب بالإفراج عنهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان الإتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت، الخميس، اعتقال سلطات المحافظة عدداً من الطلاب المنادين بالحقوق والمطالب المشروعة وبالوسائل المكفولة دستورياً وقانونياً.



وحمّل الإتحاد في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، جهات الإعتقال كامل المسؤولية لما قد يحصل لهم من أضرار نفسية وجسدية وتعليمية وأكاديمية.



وطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين.



ودعا الاتحاد، طلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية الطلابية التي ستقام داخل حرم كل كليات الجامعة وذلك يوم الأحد القادم، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الطلاب المعتقلين.



وأكد الاتحاد العام الطلبة جامعة حضرموت على حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية اللاحقة ضد كل ما من شأنه أن يضر الطلاب والعملية التعليمية.

