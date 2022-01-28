عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم تقيها ضربات العمالقة.. الكشف عن خنادق الحوثي بشبوة ومأرب

الجمعة 28 يناير 2022

الخليج 365

عبثًا تحاول مليشيات الحوثي الانقلابية استحداث أساليب، لتجنب بطش ألوية العمالقة الجنوبية، الذي طال مواقع الحوثيين في شبوة ومأرب.



وأحدث ما كشفته قوات العمالقة، هو خنادق وأنفاق أرضية، استحدثتها مليشيات الحوثي في جبهات شبوة ومأرب؛ بهدف حماية عناصرها من ضربات العمالقة.

ووثقت ألوية العمالقة مقاطع فيديو ومشاهد مصورة للخنادق والأنفاق التي اتخذتها المليشيات أوكارًا لمقاتليها، في الجبال الواقعة بين مديريتي عين بمحافظة شبوة، وحريب بمحافظة مأرب.

وقالت ألوية العمالقة إن مليشيات الحوثي عمدت إلى حفر عددٍ كبير من الأنفاق والخنادق لمقاتليها، لكن تلك الأساليب لم تقي مليشيات الحوثي من بطش ألوية العمالقة الجنوبية، التي تمكنت من دحر المليشيات من تلك، وهي تجر أذيال الهزيمة.

وتمكنت ألوية العمالقة مؤخرًا من تحرير مديريات غرب محافظة شبوة، وتوغلت في عمق محافظة مأرب لتحرر مديرية حريب بالكامل، رغم وعورة مناطقها وتضاريسها الجبلية الصعبة.

ورغم استغلال مليشيات الحوثي للكهوف والأنفاق في مناطق حريب تحديدًا، إلا أنها لم تمنعها من تلقي ضربات العمالقة وتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة، والتقهقر أمام تقدم ألوية العمالقة الجنوبية.

فأغلب تلك المحاولات التي لجأت إليها مليشيات الحوثي؛ كانت بهدف التخفي والفرار من ضربات ألوية العمالقة، أو عمل كمائن، إلا أنها لم تنجح جميعها في مقاومة انتصارات العمالقة.

وسبق لألوية العمالقة نشر مشاهد مصورة للعتاد العسكري الثقيل الذي اغتنمته من مليشيات الحوثي في مديرية حريب، عقب فرارها من هناك، تاركةً وراءها أسلحة الدولة اليمنية الذي استولت عليه المليشيات منذ انقلابها قبل سبع سنوات.

وبعد تحرير مديريات شبوة، ومديرية حريب بمأرب، بدأت ألوية العمالقة بالتوغل في أولى مناطق مديرية العبدية، وتطويق "عقبة ملعاء" الاستراتيجية، والتقدم صوب مناطق "أبلح، ومعسكر أم ريش"، لمواصلة الانتصارات الميدانية التي تحققها منذ بداية العام الجاري.