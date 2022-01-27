‏الارياني يدين مجزرة مليشيا الحوثي في حي المطار السكني بمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران باستهداف حي المطار المكتظ بالسكان والنازحين بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي ايراني الصنع.



واوضح ان القصف الحوثي أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة، وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين بينهم امرأتين وخمسة أطفال في حصيلة غير نهائية‏.

واشار الارياني الى ان هذه الجريمة النكراء امتداد لجرائم القصف الممنهج والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي الارهابية على الاحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب الصامدة المكتظة بالسكان والنازحين من مختلف محافظات الجمهورية، والتي راح ضحيتها الآلاف من الابرياء نساء وأطفال وشيوخ‏.

واكد ان إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية المتعمد للأحياء السكنية والمدنيين في محافظة مارب جريمة حرب مكتملة الاركان، وعمل انتقامي جبان يعكس حالة الإفلاس التي تعانيها بعد الهزائم النكراء والخسائر التي تكبدتها على أيدي أبطال الجيش والمقاومة والوية العمالقة في مختلف جبهات القتال‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.