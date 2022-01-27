الفاتيكان تدين هجوم مليشيا الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت الفاتيكان الهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات، كما أشادت بـ"مبادرات الإمارات الإنسانية العالمية".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وبيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان.

وأعرب بارولين عن تضامنه مع دولة الإمارات عقب الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وتقدم بخالص التعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت الفاتيكان أن "دولة الإمارات تعد نموذجا رائدا للتضامن الإنساني العالمي ومبادراتها الإنسانية لا تعترف بحدود الجغرافيا وتجسد جهودها لنشر قيم التعايش والتسامح في العالم أجمع".

من جانبه، توجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى بارولين على مشاعره الصادقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على الدور المهم للفاتيكان في خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع الشعوب.

كما أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الفاتيكان على مختلف الأصعدة.

وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات والفاتيكان نموا مستمرا لاسيما على الصعيد الإنساني ونشر قيم الأخوة الإنسانية.

وجمعت دولة الإمارات عام 2019 في لقاء الإخوة الإنسانية البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ومام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتم خلاله التوقيع على "وثيقة الأخوة الإنسانية" بهدف تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب والتصدي للتطرف