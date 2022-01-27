شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد إمرأه وإصابة أخرى بقذيفة للمليشيات غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهدت إمرأة وإصيبت أخرى بشظايا قذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي الارهابية مساء امس باتجاه منزل في جبل جبشي غرب مدينة تعز .



وأفاد مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المليشيات المدعومة من إيران استهدفت قرى بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي وأدى القصف الى استشهاد زوجة المواطن عبد السلام أحمد غالب وإصابة شقيقته باصابات بالغة و تم نقلها للعلاج واحتراق المنزل بالكامل.