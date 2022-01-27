"الخماسية الدولية": للسعودية والإمارات حق الدفاع عن نفسيهما ضد مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت المجموعة الخماسية الدولية، اليوم الخميس، هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين باليمن واستمرار استهدافها للسعودية والإمارات.



وتضم المجموعة الخماسية الدولية كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وبحسب بيان صادر عن الدول الخمس ونشرته وكالة الأنباء الكويتية فإن "هجمات الحوثي الإرهابية تعرقل جهود السلام وتزيد من حدة المعاناة".

وشددت المجموعة على أن "الإرهاب بجميع أشكالة ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

ودعت إلى وقف فوري لهجمات الحوثيين، مؤكدة الحق المشروع للإمارات والسعودية في الدفاع عن نفسيهما ضد الإرهاب.

ونددت بالاستيلاء على سفينة روابي قبالة الساحل اليمني، مضيفة: "الحوثيون يشكلون خطرا على الأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر ".

واتهمت المجموعة الخماسية الدولية، إيران بانتهاك قرارات مجلس الأمن عبر تزويدها مليشيات الحوثي بالصواريخ والأسلحة.