عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجزرة مأرب.. إدانة يمنية للهجوم الحوثي الدموي

الخميس 27 يناير 2022

الخليج 365

أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي باستهداف حي سكني في مأرب، بصاروخ باليستي.



وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، إن هذه الجريمة النكراء تعتبر امتدادا لجرائم القصف الممنهج والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية، والمدنيين في مدينة مأرب.

وأضاف أن الاستهداف الحوثي المتعمد للأحياء السكنية والمدنيين، تعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وعملا انتقاميا جبانا يعكس حالة الإفلاس التي تعانيها بعد الهزائم النكراء والخسائر التي تكبدتها على أيدي أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة في مختلف جبهات القتال.

وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة.

كما طالب بسرعة العمل على إدراج مليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وسقط نحو 28 مدنيا بين قتيل وجريح في قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على حي سكني في مدينة مأرب.

وهذه هي أحدث جريمة ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مدينة مأرب، والتي تأتي وسط معارك محتدمة بين قوات العمالقة، وعناصر المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وينظر إلى الاستهداف الحوثي للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية، بأنها رد فعل انتقامي عقب الخسائر التي تعرضت لها والتي انتهت بطردها من مديرية حريب الواقعة جنوب مأرب.

وحققت قوات العمالقة تقدما ميدانيا هام خلال الأيام الماضية، وانتقلت المعارك إلى مديرية العبدية، والتي من المحتمل أن تشهد خلال الساعات القادمة، طرد مليشيات الحوثي من أجزاء واسعة منها.