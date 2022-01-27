عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بغطاء جوي من التحالف.. العمالقة تحرر أولى بلدات العبدية جنوبي مأرب

الخميس 27 يناير 2022

الخليج 365

قال مصدر عسكري، إن ألوية العمالقة الجنوبية دخلت الأربعاء، أولى بلدات مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب اليمنية وذلك تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف.



وأكد المصدر أن وحدات هجومية من ألوية العمالقة توغلت من مديرية حريب، التي أصبحت محررة بالكامل عبر طريق بري في "وادي أبلح"، صوب أولى بلدات العبدية جنوبي مأرب.

وبحسب المصدر فإن قوات العمالقة طهرت بالكامل بلدتي "الجفرة" و"حيدور" واتجهت صوب عقبة "أبلح" الرابطة بين حريب والعبدية عقب هجوم من محورين على المديرية.

وكانت "العبدية" أحد أبرز جبهات القتال الصلبة المناهضة للحوثيين جنوبي مأرب، إذ قدمت صمود أسطوريا في وجه هجمات المليشيات الانقلابية في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يجتاحها الانقلاب عقب شهر من الحصار القاسي.

ولم تعلن ألوية العمالقة عن هذه الانتصارات في العبدية، لكنها أكدت في وقت سابق، الأربعاء، تفجير المليشيات الحوثية طرق وجسور عقبة "ملعاء" الاستراتيجية على حدود حريب والجوبة التي باتت ألوية العمالقة في أولى مناطقها وسط معارك طاحنة من الانقلابيين الإرهابيين.

كما لجأت مليشيات الحوثي تحت الهجوم العسكري لتفجير الطرقات والجسور الرابطة بين حريب والعبدية، في مسعى لعرقلة تقدم قوات العمالقة الجنوبية التي تخوض معارك عنيفة كبدت الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى.

وفي المحور القادم من البلق الشرقي على تخوم مدينة مأرب باتجاه مديرية الجوبة، قال الجيش اليمني إن قواته باتت على تخوم معسكر "أم ريش" التدريبي الذي أصبح تحت خط النار، لافتا في بيان إلى أن عملية تحرير المعسكر ستتم خلال الساعات المقبلة.

وكانت ألوية العمالقة حررت مديرية حريب بالكامل أولى مديريات محافظة مأرب، معقل الحكومة المعترف بها دوليا المهم شمالي اليمن، وذلك في أول ثمار عملية "حرية اليمن السعيد" التي انطلقت بـ11 يناير الجاري.