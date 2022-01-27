عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجزرة حوثية بمأرب.. 5 قتلى و23 مصابا في هجوم بصاروخ باليستي

الخميس 27 يناير 2022

الخليج 365

قتل وأصيب، الأربعاء، 28 مدنيا بينهم نساء وأطفال، في هجوم دموي وحشي بصاروخ باليستي لمليشيات الحوثي ضرب الأحياء السكنية في مدينة مأرب، شرقي اليمن.



واستهدف الصاروخ الباليستي لمليشيات الحوثي الإرهابية حي "المطار" السكني بشكل مباشر وسط مدينة مأرب، ما خلف مجزرة بشعة بصفوف المدنيين الأبرياء، بينهم نازحون.

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن السلطات الصحية في مأرب، فإن 28 مدنيا، بينهم امرأتان و5 أطفال، سقطوا قتلى وجرحى في الهجوم الإرهابي الصاروخي لمليشيات الحوثي.

ووفقا للحصيلة فإن الأرقام الأولية الواردة من مستشفيات مأرب، سجلت مقتل 5 مدنيين على الأقل بينهم امرأة، وأصيب 23 آخرون بينهم امرأة و5 أطفال إثر الهجوم الصاروخي لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وكانت مصادر يمنية محلية قالت إن مليشيات الحوثي قصفت بصاروخ باليستي الأحياء السكنية في مدينة مأرب ما تسبب بانفجار ضخم ومدوٍّ في المدينة التي تأوي أكثر من مليوني نازح.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الحي السكني المستهدف عقب القصف لإسعاف الجرحى ونقلتهم إلى هيئة مستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري، من بينهم حالات حرجة أدخلت العناية المركزة.

ويأتي القصف الصاروخي ضمن حملة حوثية مسعورة تكشف فشلها العسكري في جبهات مأرب، حيث تلجأ لشن الهجمات ضد الأعيان المدنية في مسعى لوقف العمليات العسكرية التي تقودها ألوية العمالقة الجنوبية.

ويدفع المدنيون بمن فيهم النازحون من النساء والأطفال فاتورة ثقيلة لسلسلة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المفخخة لمليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب، حيث سقط إثرها آلاف خصوصا عام 2021 الذي شهد أكبر هجوم بري للانقلابيين على المحافظة.