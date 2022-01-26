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وزير الصحة يتفقد سير الدراسة في معهد الدكتور امين ناشر الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

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تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، سير الدراسة في معهد الدكتور امين ناشر العالي للعلوم الصحية.

 

واستمع الوزير من عميد المعهد الدكتور نحيب الحميقاني، لشرح عن اسهامات المعهد في رفد القطاع الصحي بالكوادر الفنية والمهنية ذات التخصصات النوعية.

 

وأشاد وزير الصحة بدور المعهد في رفد منظومة العمل الصحي بالكوادر المؤهلة التي ساهمت في تطوير الأداء في القطاع الصحي، داعياً إلى التكاتف والعمل لتوحيد العمل المهني المنظم والسير باتجاه تعزيز قدرات وكفاءة المعهد ورفع مهاراته التدريبية المختلفة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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