وزير الصحة يتفقد سير الدراسة في معهد الدكتور امين ناشر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، سير الدراسة في معهد الدكتور امين ناشر العالي للعلوم الصحية.



واستمع الوزير من عميد المعهد الدكتور نحيب الحميقاني، لشرح عن اسهامات المعهد في رفد القطاع الصحي بالكوادر الفنية والمهنية ذات التخصصات النوعية.

وأشاد وزير الصحة بدور المعهد في رفد منظومة العمل الصحي بالكوادر المؤهلة التي ساهمت في تطوير الأداء في القطاع الصحي، داعياً إلى التكاتف والعمل لتوحيد العمل المهني المنظم والسير باتجاه تعزيز قدرات وكفاءة المعهد ورفع مهاراته التدريبية المختلفة.