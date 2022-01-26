عاجل.. ولي عهد أبوظبي يثمن موقف مصر تجاه الاعتداءات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بموقف مصر تجاه الاعتداءات الحوثية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن هناك دائماً رغبة مشتركة ومتجددة لتعزيز العلاقات مع مصر في مختلف القطاعات.

وأضاف أن "المنطقة تشهد تطورات متسارعة وتحديات مختلفة تتطلب تعزيز التعاون والتشاور للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن زيارته الحالية لدولة الإمارات تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن بأبوظبي.

وجدد السيسي، في هذا الإطار الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأكد السيسي إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها، ودعم بلاده لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

يأتي ذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات.