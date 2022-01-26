شجاع الدين يبحث مع خارجية سلوفينيا التطورات في اليمن والتصعيد الحوثي في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن غير المقيم لدى جمهورية سلوفينيا، هيثم شجاع الدين اليوم مع رئيسة دائرة أفريقيا والشرق الاوسط بالخارجية السلوفينية ناتاليا المنسور تطورات الأوضاع في اليمن واستمرار التصعيد الحوثي في المنطقة باستهداف المملكة العربية السعودية والامارات.



واستعرض السفير مطالبة مجلس جامعة الدول العربية لكافة الدول تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.. مؤكدا اهمية الضغط على مليشيا الحوثي سياسياً وعسكرياً ، بعد تصعيدها العسكري في اليمن والمنطقة وزيادة وتيرة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وتهديدها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية في إطار استهداف ايران للامن القومي العربي.

وأشار الى قضية خزان صافر واكد على اهمية الضغط على مليشيا الحوثي لعدم استخدام هذا الملف لمساومة المجتمع الدولي وتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية ..مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لمماطلة وعراقي مليشيا الحوثي بهذا الشأن.

كما تم بحث تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن ومركز دعم الامن الانساني في مجال نزع الالغام واعادة تأهيل المتضررين منها.

من جانبها اكدت المسئولة السلوفينية دعم بلادها لجهود المبعوث الاممي هانس غروندبرغ لاحل السلام في اليمن وعود الامن والاستقرار.