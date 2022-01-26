إثيوبيا تدين إرهاب ميليشيا الحوثي ضد الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت إثيوبيا، الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ودمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي.

وأكد مكونن، خلال الاتصال الهاتفي، إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية.

كما أعرب عن تضامن إثيوبيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

وشدد المسؤول الإثيوبي على أن هذا الهجوم الإرهابي يشكل انتهاكا لكافة القوانين والأعراف الدولية ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.