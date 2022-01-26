السيسي: مصر تدين أي عمل إرهابي حوثي لاستهداف أمن الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن زيارته الحالية لدولة الإمارات تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، في قصر الوطن بأبوظبي، بحسب ما صرح به السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة المصرية ونقلته وسائل إعلام رسمية .

وجدد السيسي، في هذا الإطار الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وأكد السيسي إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيات الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها، ودعم بلاده لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

يأتي ذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات.