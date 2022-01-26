وزير النقل يبحث مع السفير الهولندي اوجه التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد،، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديريك هوف، اوجه التعاون الثنائي بين البلدين وطبيعة التدخلات المطلوبة لانعاش قطاعات النقل.



وثمن وزير النقل، زيارة سفير مملكة هولندا للعاصمة المؤقتة عدن..مؤكداً على أهمية دعم قطاع النقل المختلفة وخلق تنمية مستدامة وخاصة ميناء عدن الدولي المنفذ الرئيسي والهام لتدفق السلع والخدمات التجارية والمواد الأغاثية والدعم الانساني لليمن.

واكد الوزير حُميد، حرص الوزارة على حل المشكلات والصعوبات التي تواجه نشاط الميناء سواء المتعلقة برفع القدرات من خلال رفد الميناء بالمعدات والآليات التي تسهم بسرعة الشحن والتفريغ والتحديات التي افرزتها الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية.

من جانبه ابدى السفير الهولندي، استعداد بلاده لتقديم الدعم والعون لمساندة جهود الحكومة في معالجة الاوضاع الانسانية