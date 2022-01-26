المفتش العام للقوات المسلحة يزور هيئة الاسناد اللوجستي ودوائرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

زار المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، هيئة الاسناد اللوجستي ودوائرها في إطار تنفيذ إجراءات التفتيش على هيئات ودوائر وزارة الدفاع والقوى والمناطق العسكرية.



وناقش القميري مع قيادة هيئة الإسناد اللوجستي ومدراء دوائر الإسناد، الإجراءات والمتطلبات الأساسية للتفتيش وتحديداً ما يتعلق بالهياكل التنظيمية ومدى ارتباطها بالمهام الأساسية للدوائر، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية والنظام الاداري وكذلك الجاهزية القتالية والفنية ومراجعة وتقسيم الخطط السنوية.