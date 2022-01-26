عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان التركي يدين هجمات الحوثي على الإمارات والسعودية

الأربعاء 26 يناير 2022

الخليج 365

دان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، هجمات الحوثيين الإرهابية على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.



جاء ذلك في تغريدة نشرها شنطوب، الثلاثاء، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال شنطوب: "أدين الأعمال الإرهابية التي نُفذت بالصواريخ الباليستية ضد منشآت مدنية في أبوظبي، وجنوبي المملكة العربية السعودية، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين في الهجمات".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية صاروخين باليستيين، أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة، في بيان لها، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البلاد من كافة الاعتداءات.

وكانت مجلة "ديفنس نيوز" الأمريكية أفادت بأن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية، "ثاد"، التي تمتلكها القوات المسلحة الإماراتية أسقطت الأسبوع الماضي صاروخا باليستيا متوسط المدى أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية على منشأة نفطية.