عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن: مليشيات الحوثي المسؤول الأول عن معاناة الشعب اليمني

الأربعاء 26 يناير 2022

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مليشيات الحوثي هي المسؤول الأول عن معاناة الشعب اليمني.



وتأتي التصريحات الأمريكية في ضوء مساع في الكونجرس لإعادة المليشيات الموالية لإيران إلى قائمة الإرهاب.

وفي الإحاطة اليومية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن مليشيات الحوثي هي المسؤول الأول عن معاناة الشعب اليمني.

ويعزز التصريح توجه الإدارة الأمريكية للضغط على مليشيات الحوثي، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إنها قدمت توصيات للإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ذات تهديد إقليمي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون"، أن المخابرات المركزية الأمريكة "سي أي إيه" تؤيد تقييم البنتاغون بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.

وتعليق الرئيس الأمريكي جاء بعد شن مليشيات الحوثي هجوما إرهابيا على منشآت مدنية في الإمارات في عملية استدعت إدانة دولية وإقليمية ومطالب بتحرك فوري لردع الجماعة الانقلابية.