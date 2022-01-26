عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون: قدمنا توصيات لإعادة الحوثي بقوائم الإرهاب

الأربعاء 26 يناير 2022

الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، إنها قدمت توصيات للإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ذات تهديد إقليمي.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون"، أن المخابرات المركزية الأمريكة "سي أي إيه" تؤيد تقييم البنتاجون بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

وأضافت أن اعتداءات ميليشيا الحوثي تهدد المصالح الأمريكية بشكل مباشر، مشيرة إلى أن القادة العسكريين يرون اعتداء ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية في الإمارات عملا إرهابيا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، بحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء الماضي في أعقاب الهجوم الحوثي الإرهابي، مجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين، بعد الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولويد أوستين، حيث تناول العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة خاصة على المستويين الدفاعي والعسكري.

كما بحث الاتصال التطورات في المنطقة والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال أيضاً الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية.

وحينها جدد وزير الدفاع الأمريكي إدانة الولايات المتحدة الأمريكية واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

والخميس الماضي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تدرس استعادة تصنيفها للحوثيين اليمنيين كمجموعة إرهابية.

وتعليق الرئيس الأمريكي جاء بعد شن مليشيات الحوثي هجوما إرهابيا على منشآت مدنية في الإمارات الإثنين الماضي، حيث وجد إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.

وأعلنت شرطة أبوظبي حينها، أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.