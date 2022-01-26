شبوة.. بدء أعمال الصيانة الطارئة لطريق عتق - بيحان بعد تحريرها من الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - باشرت المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع مديريات بيحان، محافظة شبوة، صباح الثلاثاء، تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لطريق عتق - بيحان؛ بتوجيهات من محافظ شبوة الشيخ عوض العولقي.

ونقل مكتب الإعلام بالمحافظ عن مدير مؤسسة الطرق والجسور ببيحان المهندس عوض ديمان قوله، إن الأعمال التي تم تدشين العمل بها، تتكون من ردم للمواقع المتضررة.

ولفت إلى أنه سيتم معالجة الأضرار كخطوة أولية فيما سيتم تدشين أعمال صيانة وتأهيل للطريق بتنفيذ الجسور السطحية في طريق نصاب مرخة وكذلك معالجة أضرار السيول في موقع الجفعية.

وأشار ديمان إلى تنفيذ جسر جباح وعبارة وادي الحريم خلال الأيام القادمة بتمويل صندوق صيانة الطرق بالعاصمة عدن.

يأتي هذا بعد أيام من تمكنت القوات الحكومية من تحرير مديرية بيحان من مليشيا الحوثي الإيرانية، وتوجيهات المحافظ للسلطة المحلية في المديرية بإعادة تطبيع الأوضاع في المناطق التي تم تحريرها.