بعد تحريرها من الحوثيين.. محافظ مأرب يوجّه بتطبيع الأوضاع في مديرية حريب 

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، بإعادة تطبيع الأوضاع في مديرية حريب؛ وذلك بعد إعلان قوات الجيش تطهيرها من مليشيا الحوثي.

وشدد محافظ مأرب، على "تفعيل دور السلطة المحلية والادارات التنفيذية، بعد تعطيل مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية لخدمات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، وكذا تعطيل دور المؤسسات الحكومية والمصالح العامة".

وثمن المحافظ العرادة، "دور ألوية العمالقة ومقاومة حريب، ومن معها من المديريات الأخرى، وكذا للتحالف العربي على الإسناد الذي قام به لهذه العمليات".

ووجه العرادة السلطة المحلية في مديرية حريب "بتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة، والرفع بتقرير حول ما تم انجازه خلال أسبوع من تاريخه، كما وجه شركة النفط بتوفير مادتي البنزين والديزل".

وكانت قوات الجيش قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تحرير "عقبة ملعاء" الاستراتيجية بمديربة "حريب" جنوب محافظة مأرب.

