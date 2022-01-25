شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 3.640 لغماً في اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2022م، من انتزاع 3.640 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام المنزوعة منها 2.994 لغماً مضاداً للدبابات، و505 ذخائر غير متفجرة، و141 عبوة ناسفة، 179 لغماً مضاداً للدبابات و72 ذخيرة غير متفجرة و16 عبوة ناسفة في محافظة عدن..مشيراً الى ارتفاع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير إلى 10.806 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 311 ألفًا و658 لغمًا، زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في المناطق اليمنية.