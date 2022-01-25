وزير الداخلية يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم.



جرى خلال اللقاء، مناقشة المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة اليمنية..مستعرضاً التطورات في المحافظات المحررة..مشيرا الى اهمية زيارة السفير البريطاني إلى عدن والتنسيق مع الأصدقاء البريطانيين في دعم اليمن وانهاء الانقلاب الحوثي.

كما تطرق وزير الداخلية إلى أهمية تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، وتشكيل غرفة عمليات موحدة لجميع التشكيلات في العاصمة المؤقتة عدن تحت قيادة وزارة الداخلية.

من جانبه، ثمن السفير البريطاني جهود وزير الداخلية الرامية إلى تسهيل مهام المنظمات الدولية العاملة في مجال الاغاثة وبناء السلام..مشيداً بالتعاون الكبير بين حكومة البلدين الصديقين على كافة الاصعدة وخاصة ما يتعلق بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب..مؤكداً دعم المملكة المتحدة للحكومة اليمنية وأمن واستقرار اليمن .