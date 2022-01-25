لقاء في عدن يناقش ترتيبات إقامة بطولة كرة اليد لأندية الدرجة الأولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد محسن الخليفي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس الاتحاد اليمني العام لكرة اليد صائب سلام والمشرف الفني للاتحاد يسلم باجول، التصور المقدم من اتحاد اللعبة لإقامة بطولة كرة اليد لأندية الدرجة الأولى ضمن الموسم الرياضي ( 2021 - 2022).



وتشرف على التصور وتدعمه وزارة الشباب والرياضة وتسيره الاتحادات الرياضية العامة على مستوى الجمهورية بشكل عام لأول مرة منذ انقلاب الحوثي على الشرعية وتوقف البطولات عام 2014م.

وفي اللقاء أشاد الخليفي، بتفاعل الاتحادات الرياضية العامة وحرصها على تلبية دعوة قطاع الرياضة الرامية الى عودة النشاط الرياضي الرسمي .. مؤكدا استعداد الوزارة تذليل كل الصعوبات من أجل نجاح التنفيذ كونه السبيل الوحيد لاستعادة الرياضة اليمنية مستواها والتطور نحو أفق رياضي أفضل .