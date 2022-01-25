شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسليم أربعة عقود اعادة تأهيل مواقع لمكتب الأوقاف بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عمد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، بسيئون على ثلاثة محاضر استلام و تسليم لعدد أربعة مواقع تابعة لمكتب الأوقاف بوادي حضرموت والصحراء كانت تنتفع بها ثلاث جهات حكومية ليتم إعادة تأهيلها وإستثمارها.



وشملت تلك المحاضر الموقعة، موقعين للنظافة والتحسين في مديريتي شبام وسيئون ، وموقع ثالث للتعليم الفني في شبام ، فيما يقع الموقع الرابع في سيئون .