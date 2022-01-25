قبائل حضرموت تطالب بإطلاق سراح متظاهرين محتجزين وتجدد تأكيدها رفض دعوات الفوضى

المنامة - ياسر ابراهيم - طالبت مرجعية قبائل حضرموت، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح متظاهرين محتجزين لدى سلطات المحافظة (شرقي اليمن)مؤكدة رفضها أي دعوات للفوضى في المحافظة.



وأكدت مرجعية قبائل حضرموت، في تصريح صحفي لها، "إن القانون قد كفل لكل متظاهر حقه في التعبير السلمي، لا سيما أنه لم يقطع الطريق، ولم يعتدِ على المصالح العامة والخاصة".



وأشارت إلى أنها مع المطالبات الحقوقية السلمية لأبناء حضرموت، مشددة في الوقت ذاته أنها مع أمن واستقرار حضرموت ورفضها لأي دعوات تدعو للفوضى وتقويض السكينة العامة في كامل جغرافيا المحافظة.



وقبل يومين، اعتقلت قوات أمنية في المكلا، الشيخ صالح بن حريز وعددًا من مرافقيه، وذلك عقب إعلانهم تصعيد الاحتجاجات ونقل مخيم العيون إلى المكلا السبت الماضي.

