وزير الخارجية يناقش مع السفير البريطاني التطورات في بلادنا والتصعيد الحوثي في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، التطورات الجارية في اليمن والتصعيد الحوثي في المنطقة، وفرص تحقيق السلام في اليمن.



ولفت وزير الخارجية، الى اهمية الضغط على مليشيا الحوثي سياسياً وعسكرياً واعادة تصنيفها كمنظمة ارهابية..مشيداً بهذا الاطار بمطالبة الجامعة العربية بذلك، بعد تصعيدها العسكري في اليمن والمنطقة وزيادة وتيرة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وتهديدها لأمن دول الجوار والملاحة البحرية.

ودان بن مبارك، استهداف مليشيا الحوثي لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بثلاثة صواريخ باليستية يوم أمس ..مشيراً الى ان هذه الاعمال المخلة بأمن واستقرار المنطقة تصب في إطار الاستهداف الايراني للامن القومي العربي.

وتطرق اللقاء لقضية خزان صافر والجهود المبذولة لتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية مدمرة..مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لوضع حد لمماطلة مليشيا الحوثي والعراقيل التي تضعها للحيلولة دون حل هذه القضية الإنسانية والبيئية.

من جانبه اشار السفير البريطاني الى استعداد بلاده لدعم الحكومة اليمنية اقتصادياً للمساهمة في تثبيت استقرار الاوضاع في المناطق المحررة..لافتاً الى المساعي التي تقوم بها بلاده للمساهمة في حل قضية خزان صافر النفطي.