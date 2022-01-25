عبدالله بن زايد يثمن موقف روسيا الداعم للإمارات في جلسة مجلس الأمن حول الهجوم الإرهابي الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا بـ” سيرجي لافروف” وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة ثمن خلاله موقف روسيا الداعم لدولة الإمارات خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية والتي أدان فيها المجلس هذه الهجمات الإرهابية.



كما أكد على علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه أشاد سيرجي لافروف بالعلاقات الإماراتية الروسية الاستراتيجية الراسخة والدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وحرصها الدائم على دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.