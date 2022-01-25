مناقشة أنشطة برنامج الغذاء العالمي في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نافش محافظ تعز نبيل شمسان اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع المدير الأقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن موتينتا شيموكا، نتائج الاجتماع الذي عقد في تعز مطلع العام الجاري مع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية والذي كرس لمناقشة المشاريع الغذائية والصحية والإنسانية والتنموية التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي في المحافظة وأهم المشاكل أمام تنفيذها واستعراض وتقييم التدخلات للعام 2021م.



وأكد المحافظ على أهمية استيعاب التدخلات التي تم التوافق عليها وتضمينها في التدخلات الإنسانية العاجلة .. مشدداً على الأستمرار في تقديم المساعدات الغذائية ودعم المشاريع التنموية المختلفة في المحافظة والعمل على زيادة الدعم والمساعدات الغذائية لتلبية الاحتياجات الطارئة لمحافظة تعز ذات الكثافة السكانية العالية.

من جانبها أكدت مديرة البرنامج السيدة شيموكا مواصلة البرنامج تقديم المساعدات الانسانية ودعم المشاريع التنموية لمواجهة الأضرار التي خلفتها الحرب والسعي لتوسيع مشاريع البرنامج ليشمل كافة الجوانب المرتبطة بمساعدة المواطنين .