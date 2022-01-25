تعز: مقتل امرأة وإصابة زوجها في حريق التهم منزلهما جراء قصف لمليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتلت امرأة وأصيب رجل، الثلاثاء، إثر حريق نشب في منزلهما بعد تعرضه للقصف من قبل مليشيات الحوثي في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)



وقال شهود عيان لـ"يمن شباب نت"، إن امرأة قُتلت وأصيب زوجها بحروق بليغة جراء حريق منزلهم ليل الثلاثاء في جبل الشماسي شرقي المدينة بعد استهدافه بقصف من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأضاف الشهود أن الحريق الذي وقع عندما كانوا أفراد الأسرة نائمين التهم أثاث المنزل بالكامل.



ووفقاً للشهود فإن الأحياء الشرقية للمدينة تتعرض منذ ثلاثة أيام للقصف المتواصل من قبل الحوثيين، بالتزامن مع مواجهات وُصفت بـ"العنيفة" بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي شرق وشمال وغرب تعز.

