رئيس الوزراء يناقش مع قيادة وزارتي النقل والاشغال خطط تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة وزارتي النقل والاشغال العامة والطرق، الخطط المعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في عدن والمحافظات المحررة، والآليات الكفيلة بتكثيف الجهود لإنجاز العمل في المشاريع القائمة.



ووجه رئيس الوزراء وزيري النقل والاشغال بسرعة استكمال اجراءات اعادة تأهيل بوابة مطار عدن الدولي والمرافق المحيطة بتمويل حكومي.

واطلع على مستوى سير الاعمال لاعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية للمطار بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة انزال مشروع توسيع واعادة تأهيل مدخل ميناء الحاويات من كالتكس الي محطة الحاويات بتمويل حكومي تتحمله الموانئ ومصلحة الجمارك.

وتطرق اللقاء الى مشاريع الطرق الحيوية الجاري تنفيذها وصيانتها في عدد من المحافظات المحررة بالاستفادة من الدعم المقدم والمتوقع من شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة، وكذا مشاريع إعادة الاعمار.