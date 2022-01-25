مشروع قانون بالشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات ضد ميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قدَّم السيناتور الجمهوري تيد كروز، مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي، يطالب بفرض عقوبات على مليشيات الحوثي ومسؤوليها وعملائها أو المنتسبين إليها، بسبب أعمال الإرهاب الدولي.



وكانت الولايات المتحدة أدانت اعتداءات مليشيات الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مسألة إدراج المليشيات الإرهابية على قوائم الإرهاب قيد البحث.

وقالت الولايات المتحدة، إن الهجمات الصاروخية التي نفّذها المتمردون الحوثيون على السعودية والإمارات العربية المتّحدة تشكّل "تصعيدًا مقلقًا".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ "الهجمات على الإمارات والسعودية، وكذلك الضربات الجوية الأخيرة على اليمن التي قتلت مدنيين، تمثّل تصعيدًا مقلقًا لا يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني"، مطالباً "الأطراف كافة" بإعلان "وقف لإطلاق النار".

وتابع، إننا ملتزمون بتوفير القدرات لحلفائنا للدفاع عن أنفسهم، متهما إيران بدعم جماعات تزعزع الاستقرار ومنها مليشيات الحوثي.