سوليفان يبحث وسفيري السعودية والإمارات هجمات ميليشيا الحوثي الأخيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، التقى سفيري السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة.



وأشار البيت الأبيض في بيان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي بحث مع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى أمريكا، ويوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، الهجمات الحوثية الإرهابية الأخيرة.

ولفت البيان إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي رحب بالجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وفي وقت سابق، أدانت الولايات المتحدة اعتداءات مليشيات الحوثي على منشآت مدنية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مسألة إدراج المليشيات الإرهابية على قوائم الإرهاب قيد البحث.

وقالت الولايات المتحدة، إن الهجمات الصاروخية التي نفّذها المتمردون الحوثيون على السعودية والإمارات العربية المتّحدة تشكّل "تصعيدًا مقلقًا".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ "الهجمات على الإمارات والسعودية، وكذلك الضربات الجوية الأخيرة على اليمن التي قتلت مدنيين، تمثّل تصعيدًا مقلقًا لا يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني"، مطالباً "الأطراف كافة" بإعلان "وقف لإطلاق النار".

وتابع، إننا ملتزمون بتوفير القدرات لحلفائنا للدفاع عن أنفسهم، متهما إيران بدعم جماعات تزعزع الاستقرار ومنها مليشيات الحوثي.