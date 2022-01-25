التحالف العربي يشن سلسلة غارات جوية في العاصمة صنعاء ومحيطها

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مقاتلات التحالف العربي في ساعات مبكرة من اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على مواقع في العاصمة صنعاء.



وقال سكان في صنعاء لـ"يمن شباب نت"، أن دوي انفجارات عنيفة هزت الاحياء السكنية، في منطقة السبعين وجبل عطان".



وقالت مصادر "أن غارات أخرى نفذتها المقاتلات على مناطق في محيطة العاصمة صنعاء في مديرية سنحان وأرحب وخولان، بالإضافة إلى غارات في محافظة ذمار".



وكان التحالف العربي، أعلن ليل الاثنين إلى الثلاثاء، ببدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في صنعاء، وقال "أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد قال، الاثنين، إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأفاد في تقرير أولي بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

