عودة خدمة الإنترنت في اليمن بعد أربعة أيام من الإنقطاع الكلي

المنامة - ياسر ابراهيم - عادت خدمة الإنترنت في اليمن فجر اليوم الثلاثاء إلى الخدمة بعد إنقطاع كلي دام أربعة أيام.

وقال سكان في عدد من المحافظات "أن خدمة الانترنت عادت الى الخدمة ونشر مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدين على عودة الانترنت إلى الخدمة".



والأحد الماضي أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات في عدن، استعدادها التام القيام بربط الكايبلات البحرية والبرية المتوفرة وتمر عبر المحافظات المحررة باستخدام السعات العالية التي يمكن أن تخدم جميع القطاعات في مختلف محافظات الجمهورية، لاستئناف خدمة الانترنت المتوقفة.



وقالت في بيان "بأن انقطاع الانترنت كان نتيجة لخلل يعود إلى تضرر المولد الكهربائي الواقع على بعد أمتار من المحطة والذي يغذي محطة فالكون في الحديدة الواقعة في مبنى تيليمن"، ولفتت "أن ما يؤكد ذلك استمرار خدمة الانترنت لمدة ساعتين من خلال عملها بالبطاريات بعد ادعاء الحوثيين تعرض المحطة للقصف".

وكان الانترنت انقطع في ساعة مبكرة من فجر الجمعة الماضية 21 يناير/ كانون ثاني 2022، وقال الحوثيين ان الانقطاع بسبب تعرض البوابة الدولية للإنترنت في مدينة الحديدة (غرب اليمن) للقصف من قبل مقاتلات التحالف العربي.





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