عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات العمالقة تعلن تحرير حريب من قبضة الحوثيين

الثلاثاء 25 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، الإثنين، تحرير مدينة حريب اليمنية بالكامل من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وذلك بدعم جوي للتحالف العربي.



وقالت ألوية العمالقة، في بيان مقتضب، إنها استكملت تحرير مدينة حريب الواقعة جنوبي مأرب، شرقي اليمن، والتي تشكل من أهم معاقل مليشيات الحوثي في المحافظة النفطية.

وأكدت تكبيد مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في معركة تحرير مدينة حريب وذلك بمشاركة جوية مكثفة من قبل مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ويأتي تحرير مدينة حريب بعيد 5 شهور من سيطرة مليشيات الحوثي على المديرية الاستراتيجية بتواطؤ من تنظيم الإخوان الإرهابي قبيل أن تدخل ألوية العمالقة على خط معركة مأرب وتغير المعادلة على الأرض.

وفي وقت سابق، قال مصدر ميداني، إن قوات العمالقة الجنوبية دخلت مركز مديرية حريب بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وجاء ذلك ضمن عملية "حرية اليمن السعيد" التي أطلقها التحالف العربي مؤخرا، في عمق محافظة مأرب، عقب نجاح عملية "إعصار الجنوب" التي حررت المديريات الغربية لمحافظة شبوة.

وتعد مديرية حريب هي أول مديريات محافظة مأرب التي تحررها ألوية العمالقة منذ انطلاق المعركة في 11 يناير الجاري وتشكل خطوة مهمة في موازين القوة في معركة مأرب، حيث يقع أهم معقل للحكومة المعترف بها دوليا شمال اليمن.