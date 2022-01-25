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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يبدأ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء

الثلاثاء 25 يناير 2022

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بدء عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في صنعاء.



وقال التحالف العربي في بيان، إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

ومؤخرا بدأ التحالف في شن غارات استباقية لوأد الهجمات الحوثية المحتملة التي تسببت في خسائر مادية وبشرية سواء داخل اليمن أو في دول الجوار.

والأحد الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إصابة مدنيين اثنين مقيمين بمحافظة أحد المسارحة جنوب غرب السعودية جراء صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي.

وتستخدم مليشيات الحوثي الموالية لإيران الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في عمليات إرهابية داخل اليمن وخارجها.