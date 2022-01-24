شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصطفى يبحث مع المفوضية الاوروبية برامج المساعدات المزمع تقديمها لليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الاوروبي محمد طه مصطفى اليوم مع نائب مدير عام المساعدات الانسانية والحماية المدنية بالمفوضية الأوربية مايكل كولر، برامج المساعدات الانسانية المزمع تقديمها لليمن والإعداد للمنتدى الاوروبي السنوي القادم للاغاثه الانسانية خلال مارس 2022.



وأكد المسئول الأوربي إلى أن الاتحاد سيستمر وبالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من الدول في مواصلة تقديم الدعم في المجال الإنساني لليمن.

فيما نوه السفير بمساهمة الاتحاد الأوربي في مجال الدعم الإنساني.. مؤكدا على ضرورة أن يتم تحويل المعونات عن طريق البنك المركزي لدعم العملة.