وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري وذلك لمناقشة أداء البعثة على ضوء التطورات والمتغيرات على الارض في الحديدة.



وخلال اللقاء شدد وزير الخارجية على اهمية تحسين عمل البعثة وتجاوز أخطاء الماضي والسلبيات التى رافقت عملها خلال السنوات الماضية، مؤكدا على ضرورة نقل مقر البعثة الى منطقة محايدة والتحرر من القيود التي فرضتها عليها مليشيا الحوثي للحد من حركتها وعرقلة مهامها.

ولفت لمجمل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في الحديدة واستغلالها لاتفاق ستكهولم لشن عدوان عسكري على محافظة مارب واستخدام موانئ الحديدة لشن هجمات عسكرية وزراعة الالغام على نطاق واسع برا وبحرا وتهديدها للملاحة البحرية.

وأشار بن مبارك الى ان عمل اللجنة ينبغي ان يتسم بالصراحة والشفافية واتخاذ مواقف واضحة وصريحة إزاء الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي.

من جانبه أكد الجنرال بيري انفتاحه لمناقشة اي افكار من شأنها تحقيق تقدم في عمل البعثة والتعاون في معالجة اي اختلالات.

تجدر الاشارة الى أن الجانب الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة علق عمله في اللجنة في مارس 2020 بعد استهداف مليشيا الحوثي للعقيد الصليحي ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي في اللجنة.