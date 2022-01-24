شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات تدمر منصة إطلاق صواريخ حوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي.



الصاروخان تم اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية، بينما لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية، فيما سقطت بقايا الصاروخين اللذين تم اعتراضهما بمناطق متفرقة حول أبوظبي.

الإمارات تؤكد استعدادها للتعامل مع أي تهديد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.