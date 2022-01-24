افتتاح ورشة عمل في عدن حول الأمن الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للعام 2022م، (منهجية تحليل البيانات)، ينفذها برنامج الأغذية العالمي.



وتستمر الورشة 12 بوما، بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة منها وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية الأممية وغير الحكومية.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، على أهمية الورشة في تحليل البيانات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة والخروج بالبيانات الصحيحة والموضوعية التي تعكس طبيعة الواقع المعاش وحجم الاحتياج المطلوب بمجال الأمن الغذائي وسبل المعيشة، وكذلك أهمية البيانات لمتخذي القرار والشركاء الدولين والمانحين لدعم خطة الاستجاية الإنسانية للعام 2022م.