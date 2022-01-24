منظمة "التعاون الخليجي" يدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخين باتجاه الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الإثنين، هجوما حوثيا فاشلا استهدف المدنيين والأعيان المدنية في دولة الإمارات.



وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان نشر على حساب المجلس الرسمي على "تويتر"، إن "استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن".

وطالب "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية".

وأشاد الحجرف بـ"يقظة وكفاءة وزارة الدفاع الإماراتية ودفاعها الجوي في اعتراض وتدمير الصاروخين والتصدي لهذا الاعتداء الإرهابي الغاشم".

وأكد "تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الدولة، مؤكدة أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصاروخين الباليستيين، اللذين تم اعتراضهما وتدميرهما، في مناطق متفرقة حول أبوظبي.