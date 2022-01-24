الأردن يؤكد وقوفه بجانب الإمارات ويدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان الأردن، اليوم الإثنين، إطلاق مليشيات الحوثية الانقلابية صاروخين باليستيين تجاه دولة الإمارات، حيث نجحت الدفاعات الجوية في تدميرهما.



وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين "لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي".

وشددت على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب دولة الإمارات في وجه كل من يهدد أمنها وأمن شعبها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الدولة، مؤكدة أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصاروخين الباليستيين، اللذين تم اعتراضهما وتدميرهما، في مناطق متفرقة حول أبوظبي.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع أن طائرة من طراز "إف 16" تابعة لها دمرت منصة لإطلاق الصواريخ في محافظة الجوف اليمنية، أطلق منها الصاروخان.