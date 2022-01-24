شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين الهجمات الصاروخية لميليشيا الحوثي على السعودية والامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.. مشيدة بقدرات قوات التحالف العربي والدفاعات الجوية الاماراتية في اعتراض الصواريخ واسقاطها.



واكدت الوزارة في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه الهجمات الارهابية والعدوانية والتي تعمدت استهداف الاعيان المدنية والمدنيين تدل على نهج المليشيات الارهابية المدعومة من ايران واستخفافها بالمجتمع الدولي واصرارها على تهديد امن واستقرار المنطقة الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته وتصنيف المليشيات كجماعة ارهابية منظمة وذلك لتحقيق الامن والسلم الدوليين وعودة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للسعودية والامارات وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيهم والمقيمين على أراضيهم وحماية منشاتهم الحيوية.