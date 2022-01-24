مصر تدين هجمات الحوثي تجاه السعودية والإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة مليشيات الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.



وشددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على أن استمرار مليشيات الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.