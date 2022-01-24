البرلمان العربي يندد بتصعيد ميليشيا الحوثي ضد الإمارات والسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان البرلمان العربي بشدة قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين باليستيين تجاه دولة الإمارات، وآخر على السعودية.



وحذر البرلمان العربي في بيان من "التصعيد الخطير" لجماعة الحوثي الإرهابية حيال السعودية والإمارات.

وأكد أن الإرهاب الحوثي لا يهدد فقط أمن واستقرار الإمارات والسعودية، وإنما هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي عامة، والخليجي خاصة.

كما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين ويقوض الأمن القومي العربي، ويضر بالأمن والسلم الدوليين، وفق بيان البرلمان العربي الذي أكد فيه تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فيما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، والوقوف معهما صفا واحدا ضد كل تهديد.

واعتبر البرلمان العربي أن ما تقوم به جماعة الحوثي من أفعال وفظائع تستهدف استقرار الدول ومواطنيها يشكل تحديا سافرا للمجتمع الدولي، خاصة بعد قرارات مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية، مجددا طلبه بضرورة إدراج جماعة الحوثي وتصنيفها منظمة إرهابية.

وشدد على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة، وكذلك أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه ظهران الجنوب.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن الهجوم لم ينجم عنه أية خسائر بشرية، مشيرة إلى أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها، سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

وأمام هذا الهجوم الإرهابي، أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.