شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تدين هجمات الحوثي الإرهابية على الإمارات والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت الكويت، هجمات الحوثي الإرهابية التي استهدفت اليوم الإثنين، كلا من الإمارات والسعودية، داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا السلوك العدواني.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية. الكويتية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة، وكذلك إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه ظهران الجنوب.