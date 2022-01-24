عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

جرى اليوم في العاصمة السعودية الرياض، التوقيع على عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والشركة المنفذة . ويشمل المشروع إصلاح الأضرار والإنهيارات الجزئية في الطريق البالغ طوله 8,7 كم، ويستفيد منه قرابة 4 مليون نسمة كونه يعد شرياناً رئيساً بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن . وثمن وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين جهود البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الرامية إلى إعادة تأهيل المشاريع الخدمية ..مشدداً على سرعة إنجاز المشروع لما له من أهمية إستراتيجية وكونه المنفذ الوحيد لمدينة تعز . من جانبهما، اكد محافظي تعز نبيل شمسان، ولحج اللواء أحمد عبدالله التركي على الأهمية التي يكتسبها مشروع اعادة تأهيل طريق هيجة العبد ..مثمنين دعم وجهود البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن ووزارة الأشغال العامة والطرق الهادفة إلى تعزيز خدمات مشاريع الطرق التي تمثل شريان حياة في بلادنا .

